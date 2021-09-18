ويستمر التصعيد الروسي بالضربات الجوية على منطقة "خفض التصعيد" شمال غرب سوريا، حيث نفذت 9 غارات جوية على مناطق متفرقة من المنطقة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت المقاتلات الروسية بـ 5 غارات مناطق في محور الكبانة والخضر، في جبل الأكراد، شمال اللاذقية. وبغارتين مناطق البارة في جبل الزاوية، جنوب إدلب. والتي تحوي نقطة مراقبة تابعة للاحتلال التركي، وغارتين على قرية الكندة في ريف إدلب الغربي، ما أدى لمقتل شخص في الكندة.

في حين حلّق الطيران الروسي لساعات عدة وبشكل متواصل ليلة أمس السبت، في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، ومناطق سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في ريف حلب.

وذكر المرصد أمس، أن الطائرات الحربية الروسية نفذت 139 غارة جوية منذ مطلع أيلول الجاري، توزعت على النحو الآتي: 101 غارة جوية على مدينة إدلب، و18 غارة جوية على اللاذقية، و2 غارة على ريف حماه، و18 غارة جوية على مواقع في حلب.

(د ع)