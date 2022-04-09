​​​​​​​المقاتلات الروسية تشن نحو 20 غارة جوية على البادية

وشنت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 20 غارة جوية خلال الساعات الفائتة، مستهدفة مناطق انتشار مرتزقة داعش في بادية الرصافة ضمن مدينة الرقة، وبادية حمص الشرقية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد أجواء البادية تصعيداً جوياً من حيث القصف الروسي خلال الأيام الفائتة، خلافاً لشهر آذار.

وبذلك، يرتفع إلى نحو 172 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على البادية منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وأمس الجمعة، استقدمت قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها تعزيزات عسكرية إلى بادية الرصافة ضمن مدينة الرقة وبادية السخنة في ريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور.

(د ع)