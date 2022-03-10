​​​​​​​المقاتلات الروسية تشن نحو 10 غارات جوية في البادية

ونفذ الطيران الحربي الروسي جولة جديدة من القصف الجوي على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية، إذ شنت نحو 10 غارات خلال الساعات الفائتة، مستهدفة مناطق يرجح أن مرتزقة داعش يتوارون ضمنها في بادية الرصافة ضمن الرقة، وسط معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك يرتفع إلى نحو 140 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على البادية خلال شهر آذار/ مارس 2022.

ويذكر أن الطائرات الحربية الروسية كانت قد شنت أكثر من 900 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية خلال شهر شباط / فبراير الفائت، أدت إلى مقتل وإصابة 97 مرتزقاً من داعش، بحسب المرصد السوري.

(د ع)