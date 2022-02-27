​​​​​​​المقاتلات الروسية تشن غارات جوية على البادية

ونفذ الطيران الحربي الروسي، منذ ساعات الفجر الأولى لليوم الأحد، نحو 6 ضربات جوية، طالت مواقع يتحصن بها مرتزقة داعش في بادية أثريا التابعة لريف حماة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد فإن المقاتلات الروسية منذ مطلع شباط/ فبراير الحالي، انطلاقا من قاعدة حميميم في الساحل نفذت نحو 910 غارة وضربة استهدفت مناطق متفرقة من البادية قبل أن تتراجع حدة القصف والاستهدافات الجوية.

وعلى الرغم من الغارات الروسية المكثفة إلا أن قوات حكومة دمشق والمجموعات التي تدعمها لا تزال عاجزة عن القضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش الذين يشنون الهجمات على الأولى وتتسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

(د ع)