​​​​​​​المقاتلات الروسية تشن غارات جوية على البادية

وتجدد القصف الجوي الروسي على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية، حيث شنت المقاتلات الروسية عدة غارات على كهوف ومغارات يعتقد أن مرتزقة داعش يتوارون فيها، ضمن مثلث حلب – حماة - الرقة وبادية حمص الشرقية، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك يرتفع إلى نحو 85 تعداد الغارات الروسية على مناطق متفرقة في البادية السورية، خلال شباط/ فبراير الجاري.

وأمس الجمعة تعرضت سيارة نفطية تابعة لجماعة "القاطرجي" لهجوم مسلح من قِبل مرتزقة داعش في بادية الرصافة جنوب الرقة، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

(د ع)