​​​​​​​المقاتلات الروسية تشن غارات على ريف إدلب وقصف مدفعي على أرياف حماة

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بشن مقاتلات روسية غارات جوية على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب، بالتزامن مع قصف قوات الحكومة أماكن في تل واسط والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي والغربي.

وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قال المرصد السوري إن طائرات حربية واصلت التحليق في أجواء ريف إدلب الغربي، بالتزامن مع شنها لغارات على المنطقة.

واستهدفت الغارات بمجملها بحسب المرصد، مقرات ومعسكرات مرتزقة هيئة تحرير الشام ومجموعات مرتزقة أخرى، ما أدى إلى مقتل 4 من المرتزقة، وجرح آخرين.

ويوم الإثنين، قصفت قوات الحكومة المتمركزة في سهل الغاب، مناطق في بلدة الزيارة وقرى تل واسط ومحيطها في ريف حماة الشمالي الغربي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق أجواء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

(ي م)