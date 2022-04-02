​​​​​​​المقاتلات الروسية تشن أكثر من 30 غارة جوية على البادية خلال 24 ساعة الماضية

ونفذت الطائرات الحربية الروسية أمس واليوم أكثر من 30 ضربة جوية استهدفت مواقع يتوارى بها مرتزقة داعش في باديتي السخنة وتدمر شرق حمص، يأتي ذلك وسط تراجع في العمليات القتالية في البادية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، استكملت القوات الروسية الشهر الـ 78 من مشاركتها العسكرية إلى جانب قوات حكومة دمشق.

ووثق المرصد خلال الشهر الـ 78 من عمر دخول روسيا على خط العمليات العسكرية في سوريا، مقتل 9 من مرتزقة داعش وإصابة 17 منهم بجراح، قتلوا وأصيبوا جميعاً جراء أكثر من 270 ضربة جوية نفذتها طائرات حربية روسية، استهدفت نقاط انتشار مرتزقة داعش في البادية.

(د ع)