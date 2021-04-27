​​​​​​​المقاتلات الروسية تشن 15 غارة جوية على البادية

وتواصل الطائرات الحربية الروسية قصفها الجوي على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية السورية، حيث شنّت نحو 15 غارة منذ الصباح على سلسلة جبل البشري بريف دير الزور، وبادية الرقة المتاخمة له.

وطالت الضربات كهوف وأوكار وفق الاستراتيجية الروسية لاستهداف أي مكان قد يلجأ المرتزقة للاحتماء فيه، وسط معلومات عن سقوط قتلى، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا وشن مرتزقة داعش بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، هجومًا على مواقع لقوات حكومة دمشق في منطقة "الطيارات" ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

(د ع)