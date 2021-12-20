​​​​​​​المقاتلات الروسية تقصف مواقع لداعش في باديتي الرقة ودير الزور

وقصفت مقاتلات روسية صباح اليوم الاثنين، بنحو 10 ضربات جوية مواقع يتوارى بها مرتزقة داعش في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة وصولاً إلى بادية دير الزور الجنوبية الغربية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الغارات بعد أن شن مرتزقة داعش مساء أمس هجمات على نقاط وتمركزات لجماعات “القاطرجي والدفاع الوطني” التابعة لحكومة دمشق في محيط حقل الخراطة النفطي في بادية دير الزور الجنوبية الغربية، ما أدى إلى سقوط نحو 12 جريحاً.

ويشار أن مرتزقة داعش كثفوا من هجماتهم على قوات حكومة دمشق في البادية، ورغم كثافة الغارات الروسية التي تستهدف مواقعهم إلا أن القوات الروسية وقوات حكومة دمشق لا تستطيع القضاء على داعش في الجيب الآخر الذي يتمركز به بالبادية السورية.

(ل د)