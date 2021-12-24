​​​​​​​المقاتلات الروسية تقصف مواقع داعش في البادية

وقصفت المقاتلات الروسية بعد منتصف ليلة الخميس – الجمعة، مواقع يتوارى فيها مرتزقة داعش في بادية الرصافة شمال شرق الرقة، تزامناً مع عمليات التمشيط التي بدأتها قوات حكومة دمشق والمجموعات غير السورية قبل يومين بحثاً عن خلايا المرتزقة في البادية السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد أول أمس إلى أن “لواء القدس و لواء الباقر ومجموعة فاطميون وقوات فاغنر الروسية والدفاع الوطني وقوات حكومة دمشق بدأوا عملية واسعة ضد خلايا مرتزقة داعش في البادية السورية، في ظل النشاط المتصاعد لخلايا المرتزقة في الفترة الأخيرة، بدءاً من بادية حمص وحماة والرقة ودير الزور ووصولاً إلى القسم الجنوبي الشرقي من محافظة حلب.

كما أشار المرصد أول أمس 22 ديسمبر/ كانون الثاني إلى أن مقاتلات روسية نفذت نحو 13 ضربة جوية على مواقع يتوارى فيها مرتزقة داعش في باديتي التبني بريف دير الزور الغربي، والرصافة شمال شرق الرقة، لليوم الثاني على التوالي، ليرتفع إلى نحو 25 تعداد الضربات الجوية الروسية التي استهدفت مواقع المرتزقة في باديتي دير الزور والرقة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

(ش ع)