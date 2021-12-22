​​​​​​​المقاتلات الروسية تقصف مواقع داعش بنحو 25 غارة جوية في البادية

ونفذت مقاتلات روسية اليوم الأربعاء نحو 13 ضربة جوية على مواقع يتوارى بها مرتزقة داعش في باديتي التبني في ريف ديرالزور الغربي، والرصافة شمال شرق الرقة، لليوم الثاني على التوالي، ليرتفع إلى نحو 25 تعداد الضربات الجوية الروسية التي استهدفت مواقع داعش في باديتي دير الزور والرقة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المرصد أشار يوم أمس إلى وصول تعزيزات عسكرية جديدة لقوات حكومة دمشق إلى باديتي دير الزور والرقة، في إطار التجهيزات التي تجريها الأخيرة رفقة المسلحين الموالين لها، للانطلاق في حملة جديدة ضد داعش.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة بهجوم من منطقتين، الأول من الرقة جنوباً وغرباً انطلاقاً من بادية الرصافة، وصولاً إلى ناحية مسكنة في ريف حلب، والمحور الثاني من جبال البشري باتجاه المنطقة الغربية من دير الزور.

(ش ع)