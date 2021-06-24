​​​​​​​المقاتلات الروسية تقصف البادية بنحو 20 غارة جوية

وقصفت الطائرات الحربية الروسية، اليوم الخميس، مواقع تنشط فيها مرتزقة داعش، بنحو 20 غارة جوية انطلاقاً من جبل البشري وصولاً إلى شمال شرق السخنة وجبل العمور ضمن البادية السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد، يوم أمس، إلى مقتل عنصرين وإصابة نحو 7 آخرين من قوات حكومة دمشق، إثر وقوعهم في كمين لعناصر مرتزقة داعش في منطقة وادي الأبيض ضمن بادية تدمر التابعة ادارياً لمحافظة حمص.

وعلى الرغم من الغارات الروسية المكثفة إلا أن قوات حكومة دمشق والمجموعات التي تدعمها لا تزال عاجزة عن القضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش الذين يشنون هجمات على القوات الحكومية وتتسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

(د ع)