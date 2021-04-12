​​​​​​​المقاتلات الروسية تقصف البادية السورية: مقتل 4 مرتزقة من داعش

ونفذت المقاتلات الروسية، صباح اليوم، طلعات جوية متواصلة لاستهداف أوكار وتحركات مرتزقة داعش في البادية السورية، حيث قتلت 4 مرتزقة من داعش خلال الساعات الفائتة بالقصف الجوي الروسي على بادية حمص وبادية حماة الشرقية.

وبذلك يرتفع تعداد القتلى إلى 34 داعشيًّا، قتلوا جميعًا جراء تنفيذ الطائرات الحربية الروسية 455 غارة جوية على حماة وحمص ودير الزور والرقة وحلب ضمن البادية، كما تسبب القصف هذه الفترة بتدمير مغارات وكهوف وآليات عسكرية، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2021.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1383 قتيلًا من قوات حكومة دمشق، ومقتل 901 من مرتزقة داعش، بالإضافة إلى مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة ومواطنة وطفلة ورجلين، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وهجمات قوات حكومة دمشق وقصف الطيران الروسي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(د ع)