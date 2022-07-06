​​​​​​​المقاتلات الروسية تكثف من قصفها على ريف إدلب الجنوبي

شنت المقاتلات الروسية مزيداً من الضربات الجوية خلال اليوم الأربعاء، على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، حيث ارتفع تعداد الغارات التي شنتها على إدلب إلى 10، استهدفت كل من الرويحة وشنان وسرجة وبينين وحرش بينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ولم ترد معلومات عن قتلى إلى الآن، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قد شنت المقاتلات الروسية في وقت سابق من اليوم، 3 غارات جوية على مناطق في حرش بينين والرويحة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن قتلى إلى الآن.

المرصد السوري كان قد أشار في 12 أيار الفائت من العام الجاري، إلى أن الطائرات الحربية الروسية شنّت 4 غارات جوية استهدفت محيط قرى منطف وكفر لاتا ومعر زاف في ريف إدلب، الأمر الذي أدى إلى إصابة مواطن مدني بجراح بالإضافة إلى أضرار مادية في المناطق المستهدفة.

(ش ع)