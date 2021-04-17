​​​​​​​المقاتلات الروسية تكثّف غاراتها على البادية السورية

وشنّت الطائرات الحربية الروسية، فجر اليوم، غارات مكثفة على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية السورية، طالت بمجملها منطقة مثلث حلب – حماة - الرقة، استهدفت من خلالها مزيدًا من الكهوف، وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة داعش.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد نفذت، أمس الجمعة، عشرات الغارات على البادية السورية، تركزت على مناطق جبل البشري جنوب الرقة وبادية حماة، إذ شنت 35 غارة جوية، طالت مناطق انتشار مرتزقة داعش تزامنًا مع استمرار قوات حكومة دمشق حملات تمشيط قطاعات عدة في البادية السورية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(د ع)