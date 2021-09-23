​​​​​​​المقاتلات الحربية الروسية تشنّ غارات على ريف إدلب

وشنّت الطائرات الحربية الروسية 5 غارات جوية على إدلب، استهدفت بثلاثٍ منها مناطق في حرش بينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وبغارتين مناطق في محيط معرة مصرين شمالي مدينة إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وبحسب المرصد السوري، فقد ارتفع بذلك عدد الغارات الروسية على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" إلى 181 غارة؛ توزعت على النحو التالي: 136 غارة جوية في إدلب، 25 غارة جوية في اللاذقية، و2 غارة في ريف حماة، و18 غارة جوية على مواقع في حلب.

وكانت الطائرات الحربية الروسية، نفّذت 4 غارات ليلية، استهدفت نقاط التماس بين مرتزقة تركيا وقوات حكومة دمشق، في حرش قرية بينين شرق جبل الزاوية في ريف إدلب. وكانت قد قصفت يوم أمس بـ 9 غارات أطراف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل مرتزق من هيئة تحرير الشام، وتسبب القصف بسقوط مصابين بجراح متفاوتة.

وكثّفت الطائرات الحربية الروسية وقوات حكومة دمشق، من استهدافاتها للمناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها. وسط حديث قادة المرتزقة عن عملية عسكرية مرتقبة لقوات حكومة دمشق تستهدف المنطقة.

ويأتي التصعيد الروسي الأخير، مع اقتراب اجتماع مزمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب أردوغان في سوتشي الروسية. حيث ستكون الأوضاع في سوريا وخصوصاً إدلب على جدول الأعمال.

(ح)