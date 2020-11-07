​​​​​​​المنظمة الفيدرالية السويسرية: تركيا تدعم داعش وتتلاعب بديمغرافية شمال وشرق سوريا

أصدرت وكالة المخابرات الفيدرالية السويسرية (SRC) تقريرها حول الأمن والأوضاع لعام 2020.

وأشار التقرير إلى انحسار شعبية أردوغان: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يعد مدعومًا بسياسته الخارجية العدوانية"، مؤكدًا أن أردوغان، رغم حصوله على جميع الأصوات، إلا أنه غير قادر على حل الوضع الاقتصادي المزري".

وأوضح التقرير: "لم يعد يوجد دعم شعبي علني للعملية العسكرية التركية في سوريا والعراق".

وتطرق التقرير صراحة إلى تلاعب تركيا بالتركيبة الديمغرافية في المناطق المحتلة من سوريا: "إن تركيا تحاول إعادة توطين اللاجئين العرب السوريين في الجزء الشمالي من سوريا، وبهذه الطريقة يمكنها التلاعب بالتركيبة الديمغرافية لهذه الأماكن التي أعلن عنها الكرد أنها مناطق الإدارة الذاتية".

وتوقع التقرير أن تعاني تركيا تحت حكم أردوغان من وضع اقتصادي أكثر سوءًا: "سيستمر عرض تركيا العدواني للقوة والأزمة السياسية داخل تركيا"، مضيفًا "إن الوضع الاقتصادي سيزداد سوءًا".

وتابع التقرير: "ستواصل تركيا تدخلها العسكري في سوريا والعراق من أجل إبقاء حزب العمال الكردستاني PKK تحت السيطرة، وهو ما تعدّه تهديدًا كبيرًا لها"، وفق التقرير.

كما تطرق التقرير إلى استمرار خطر داعش، وقال: "إن داعش لا يزال يشكل تهديدًا في العديد من الأماكن، بما في ذلك سويسرا وأوروبا".

وفيما يتعلق بتركيا وداعش، ذكر التقرير أيضًا أن داعش لديها شبكات دولية وأن لتركيا دور رئيس في السماح لعصابات داعش بالعبور والدخول.

كما ذكر التقرير أن تركيا تؤدي دورًا رئيسًا كمنطقة عبور وانسحاب لمرتزقة داعش"، وتم التأكيد مرارًا على أسر أو قتل عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالقرب من الحدود التركية.

PKK سيواصل أنشطته السلمية في المستقبل

وتطرق التقرير إلى الأعمال التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني PKK في أوروبا وقال: "رغم الوضع الحالي، فإن حزب العمال الكردستاني يعود بشكل عملي إلى أوروبا"، وتابع: "إن حزب العمال الكردستاني يستخدم أساليبه لتحقيق هدفه المتمثل في رفعه من قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي ويبتعد عن العنف، وفي بعض الأحيان كانت تحدث بعض المضايقات بين المتظاهرين الكرد وقوات الأمن في أوروبا، وقادة الكرد في سويسرا لا يسمحون باستخدام العنف ويصرون على أن يتم القيام به بطريقة سلمية وغير عنيفة".

وجاء في نص البيان: "سيواصل حزب العمال الكردستاني PKK الحفاظ على صورته في المناطق التي ينشط فيها حتى لا يؤذي المدنيين، السواح الغربيون الذين يزورون تركيا لن يتم استهدافهم من قبل حزب العمال الكردستاني PKK. وسيواصل العمال الكردستاني أنشطته السلمية في أوروبا في المستقبل"