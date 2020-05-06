​​​​​​​المنظمات تهمل عملها في إنشاء العزل الصحي ولأسباب مجهولة في مخيم الهول 

مع استمرار فيروس كورونا في حصد آلاف الأرواح يومياً في العالم، وبعد إعلان هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا عن إصابتين في مدينة الحسكة, تزداد مخاوف انتشار الوباء في المخيمات, ومنها مخيم الهول الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من أفراد أسر المرتزقة داعش السوريين والأجانب.

هذا وقد اتخذ الهلال الأحمر الكردي بالتنسيق مع إدارة المخيم عدة خطوات لمنع وصول جائحة كورونا إلى المخيم، من خلال حملات التعقيم بشكل مستمر, مرافقة بفريق "التثقيف الصحي" الذي ينظم محاضرات توعوية حول كيفية الوقاية من الفيروس ضمن المشفى الذي افتتح في المخيم والنقطة الطبية.

ومن جانب آخر رفع الهلال الأحمر الكردي جاهزيته حسب الإمكانات المتوفرة لديه وزاد من عدد الفرق العاملة داخل المخيم.

ولكن مع ظهور حالات في الحسكة، أصبحت المخيمات بحاجة إلى خدمات أكثر من ذي قبل، وحول الإجراءات المتخذة لمنع وصول الفيروس، قال مدير قسم الطوارئ للهلال الأحمر الكردي في المخيم، رامان أوسو، "نقوم بحملات توعية داخل المخيم, وكذلك تعقيم المخيم بشكلٍ مستمر, ويتم فحص أي لاجئ يدخل النقطة الطبية للتأكد من عدم إصابته بالفيروس, وإلى الآن لم يتم تسجيل أي حالات داخل المخيم".

وعود لم تنفذ

المنظمات الدولية والتي تعمل في مجال الصحةـ بعد انتشار الوباء في العالم بشكلٍ خطيرـ أكدت لإدارة المخيم والهلال الأحمر الكردي أنها ستعمل على إنشاء نقاط طبية وتقديم الرعاية الصحية، إلا أنه ورغم مرور أشهر لم يتم تنفيذ هذه الوعود.

أوسو، نوه إلى أنه هناك إهمال من قبل منظمات الصحة العالمية داخل المخيم, فهي لم تدعم النقطة الطبية بخصوص المرض، أو إنشاء أماكن للعزل الصحي، وأردف بالقول "إلى الآن لم يتم إنشاء عزل داخل المخيم. المنظمات وعدت بتشييدها إلا أنها لم تفِ بوعودها، ولا نعلم ما هي الأسباب في هذه المماطلة".

خدمات كبيرة بإمكانات بسيطة

ولضمان صحة القاطنين في المخيم، يعمل مسعفون من الهلال الكردي أمام مدخل المخيم من أجل فحص الداخلين إلى المخيم والخارجين منه، كما جهّزت خيمتين أمام النقطة الطبية، بالإضافة إلى تخصيص أحد الكوادر من أجل فحص المراجعين وقياس حرارتهم، لعزلهم في حال الاشتباه بإصابتهم.

ولفت رامان أوسو، إلى أن مشفى "كادوز" جهّز 5 أسرّة فقط بشكلٍ مؤقت لاستقبال أي حالات اشتباه، إلى أن يتم تجهيز العزل الصحي من قبل منظمات الصحة العالمية.

وأشار رامان أوسو، إلى أن النقطة الطبية للهلال الأحمر الكردي تستقبل أكثر من 450 مريض في قسم الطوارئ يومياً ما عدا العيادات, "وفي حال انتشار المرض في المخيم يستحيل السيطرة عليه في ظل هذه الإجراءات".

(هـ ن)

ANHA