​​​​​​​المنظمات الإنسانية تغضّ الطرف عن كارثة مياه الشرب في الحسكة

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته قطع مياه محطة علوك التي تمد مناطق مقاطعة الحسكة بمياه الشرب، أحد مقومات الحياة الرئيسة، حيث أكدت مديرية المياه في مقاطعة الحسكة في 3 تموز، أن تركيا بقطعها لمياه محطة علوك حولت مدينة الحسكة إلى منطقة منكوبة.

الرئيس المشترك لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة، عيسى يونس، أوضح لوكالتنا: "نسعى لإيصال صوت أهالي مدينة الحسكة إلى المجتمع الدولي والجهات المعنية والقوى الفاعلة في شمال وشرق سوريا، وتوضيح المخاطر التي قد تحدث نتيجة انعدام المياه في المدينة".

وأشار عيسى يونس إلى أنه: "يقطع الاحتلال التركي ومرتزقته مياه محطة علوك المورد الوحيد للمياه التي تغطي مدينة الحسكة، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية في القريب العاجل".

وعن الإجراءات التي ستتخذها المديرية لتخفيف معاناة الأهالي من أزمة المياه، أوضح يونس "هناك مجموعة من صهاريج المياه التابعة للمديرية، ستكون في خدمة الأهالي عبر توزيع المياه عن طريق المجالس والكومينات؛ لتجاوز الكارثة التي يمر بها أهالي الحسكة".

وتعاني مديرية المياه في مقاطعة الحسكة، من قلة صهاريج نقل المياه التي يبلغ عددها 60 صهريجاً، والتي لن تلبي احتياجات الأهالي بشكل كافٍ.

وأكد يونس أنهم يعملون قدر المستطاع، لضبط مسار الصهاريج وإيصال المياه إلى أكبر عدد من المواطنين، حتى تنفيذ مشروع جرّ مياه الشرب من ريف مدينة عامودا في الفترة المقبلة.

ووجّه نداء إلى جميع المنظمات الإنسانية للالتفاف إلى الكارثة الإنسانية التي يمر بها أهالي الحسكة، نتيجة سياسة دولة الاحتلال التركي وقطع مياه محطة علوك.

(م ح)

ANHA