​​​​​​​المنفي يطالب أنقرة بسحب المرتزقة من ليبيا

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الذي زار تركيا يوم الجمعة الماضي، طالب خلال لقائه أردوغان، بضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية في ليبيا التي تنتهي بإجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر من العام الحالي، وإرساء الاستقرار في البلاد عبر مصالحة وطنية.

هذا وتقدّم المنفي بطلب رسمي إلى أردوغان بشأن ملف المرتزقة في ليبيا، الذي يبلغ عددهم نحو 20 ألف مقاتل، مؤكّدًا إنّه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنّه: "يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم".

ويُعتبر ملف المرتزقة من أبرز التحديات التي تؤرّق السلطات الليبية الجديدة، حيث ألقى بظلاله على أجندة عملها منذ تسلّمها السلطة قبل أسبوعين، ويعدّ تنفيذه أمرًا معقّدًا للغاية نظرًا لتداخل عدّة أطراف داخلية وخارجية في هذا الملف.

كما صعّد المجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية ضغوطه من أجل خروج كافة المقاتلين الأجانب من البلاد، لا سيما المرتزقة الذين نقلتهم أنقرة على مدى أشهر من سوريا إلى الأراضي الليبية، على الرغم من انتقادات الأمم المتحدة.

لكن مؤخّراً، بدأت السلطات التركية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتحت تأثير هذا الضغط الدولي، سحب عدد محدود من المرتزقة من العاصمة طرابلس، يقدّرون بـ8000 مقاتل.

(ش ع)