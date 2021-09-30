​​​​​​​المنفي يبحث في ألمانيا ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا

وصرحت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، لوسائل إعلام محلية، بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدداً من المسؤولين.

وأضافت وهيبة أن المنفي سيبحث مع ميركل مستجدات تنفيذ خريطة الطريق المنجزة في برلين، بالإضافة إلى مسألة إخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا، فضلاً عن مكافحة الإرهاب.

وكان المنفي التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة الماضي، وأكد غوتيريش خلال اللقاء على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في كانون الأول/ ديسمبر.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أهمية ضمان خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن غوتيريش والمنفي بحثا آخر التطورات في ليبيا، ورحب الأمين العام للأمم المتحدة "بالخطوات التي اتخذت لدفع مسارات الحوار في قيادة ليبيا".

كذلك، كان المنفي بحث مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت تطورات الأحداث في ليبيا، والتي تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقوانين الانتخابية، إلى جانب ملف المصالحة الوطنية.

وشارك أيضاً في اجتماع حول عملية السلام في ليبيا بمقر البعثة الأممية بنيويورك، بحضور وزراء خارجية كلّ من أميركا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

والجدير بالذكر أن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة السوريين على مدى الأشهر الماضية إلى الأراضي الليبية، ولا يزال نحو 6000 منهم موجوداً هناك، بحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ل د)