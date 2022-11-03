​​​​​​​المندلاوي لـ روج نيوز: نتابع بقلق هجمات تركيا على شنكال وسيكون لنا موقف

وقال المندلاوي في حديث مقتضب مع مراسل "روج نيوز" أن "الحكومة العراقية تتابع بقلق الهجمات التركية المتكررة في قضاء شنكال وسيكون هذا الملف من اولوياتها وهناك موقف كبير ضد انقرة".

وهدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، أمس الأربعاء، دولة الاحتلال التركي بـ"موقف مغاير" في حال استمرار الاعتداءات التركية وقطع المياه عن البلاد، مشيرا إلى أن استمرار ذلك من شأنه تعكير صفو العلاقات التاريخية بين بغداد وأنقرة والإضرار بالمصالح المشتركة.

وجاء ذلك، خلال استقبال المندلاوي، سفير دولة الاحتلال التركي لدى العراق، علي رضا كوناي والوفد المرافق له في مكتبه ببغداد.

وطالب المندلاوي في بيان، بـ"سرعة حسم ملف المياه بشكل نهائي بما يضمن كامل حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات"، لافتاً إلى أن "استمرار الاعتداءات التركية وقطع المياه من شأنه تعكير صفو العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين، والإضرار بالمصالح المشتركة بين البلدين".

وأشار المندلاوي، في ختام اللقاء، إلى أن "مجلس النواب سيكون له موقف مختلف في ما لو تكررت الاعتداءات السابقة والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين العراقيين".

(م ش)