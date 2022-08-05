​​​​​​​الممثلة الأممية تصل مكتب الصدر والعامري يعتزم زيارة الأخير

وأفادت وكالة روج نيوز بأن “الممثلة الأممية جينين بلاسخارت وصلت إلى مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف”.

وكشف مصدر سياسي، أن “زعيم تحالف الفتح والقيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري، يعتزم زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر الأخير في الحنانة بمدينة النجف، خلال الساعات المقبلة”.

وكان قد قال العامري في بيان: «نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر، لا سيما أن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات، وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية».

وكان الإطار التنسيقي، قد أوكل للعامري مهمة التفاوض مع الصدر، حيث يحتشد أنصاره في المنطقة الخضراء، ومقر البرلمان العراقي، للضغط صوب إجراء انتخابات جديدة، بعد انسحابه من العملية السياسية.

(ش ع)