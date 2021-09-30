​​​​​​​الممثل السابق لـ PYD في باشور: حان الوقت لإلقاء الخونة في مزبلة التاريخ

اتبع الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر تاريخه سياسة تبعية، وعارض حركات التحرر الكردية. كما يستمر موقف الدولة التركية المتمثل بالهجمات الاحتلالية، والتي شنتها في السنوات الأخيرة ضد باشور كردستان ومناطق الدفاع المشروع بنفس الشكل.

على الرغم من كل بيانات ودعوات حركة التحرر الكردية، يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني تواطؤه مع الدولة التركية، ويتحرك لتقديم معلومات استخباراتية للدولة التركية، كما أنه يقدم لها دعماً لوجستياً، فضلاً عن تطويق مناطق الكريلا ونصب الكمائن لهم.

وقالت قوات الدفاع الشعبي في بيان أصدرته، يوم الاثنين الفائت، حول علاقات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية وعملياته ضد حركة التحرر الكردية "يوم 26 أيلول في تمام الساعة 10:00 في ميدان سنين في منطقة خاكورك حلّقت طائرات الدرون (مسيّرة) التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم قُصفت المنطقة ثلاث مرات من قبل الجيش التركي المحتل بعد ذلك".

لقد حشد الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته لدعم الهجمات الاحتلالية للدولة التركية، وقدّم دعماً استخباراتياً لها بالطائرات المسيّرة (درون) كما سخر كل إمكاناته لخدمة العدو.

وأظهر الممثل السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي في باشور سليمان عرب رفضه لسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه باشور وروج آفا، وقال "يظهر الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال سياساته أنه حليف دائم للدولة التركية".

"يفعل ما يلزم من أجل مصالح الدولة التركية "

أوضح سليمان عرب أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يفعل ما يلزم لصالح الدولة التركية وقال "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على مفاصل الحكم في جنوب كردستان، له علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية مع الدولة التركية وموقفه من الهجمات الاحتلالية للدولة التركية المحتلة في كل أنحاء كردستان، وخاصة باشور، واضح. وهذا يُظهر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بعيد كل البعد عن مصالح الشعب الكردي ويعمل على حماية سلطته ومصالحه الحزبية".

الهجمات على الكريلا

وتعليقاً على الهجمات التي تنفذ ضد الكريلا، قيّم سليمان عرب موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال "لقد زاد الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤخراً من حشده العسكري في مناطق الدفاع المشروع، ونشر قواته في العديد من الأماكن من أجل تطويق الكريلا وتضييق نطاق الحركة. كما أنه يحاول في الوقت ذاته، السيطرة على المواقع الاستراتيجية المهمة. بهذه الطريقة يساند هجمات الدولة التركية المحتلة ضد الكريلا".

"التحالف المستمر مع الدولة التركية"

وقال عرب إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعمل وفق مصالح الدولة التركية في جميع أنحاء كردستان، وتابع "وهو بأساليبه حليفٌ للدولة التركية ليس فقط في مناطق الدفاع المشروع بل في شنكال، وروج آفا وباكور كردستان أيضاً. لقد عمل الحزب الديمقراطي الكردستاني في الفترة الأخيرة على تشهير روج آفا عبر الصحافة المقربة منه، وأعلن أن سياسته مع الدولة التركية المحتلة هي تحالف دائم".

ممثل التعاون بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية في روج آفا هو المجلس الوطني الكردي

أوضح سليمان عرب أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يخدم مصالح الدولة التركية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، من خلال المجلس الوطني الكردي وقال "ينفذ الحزب الديمقراطي سياسته في روج آفا من خلال المجلس الوطني الكردي، وهذه المجموعة جزء من مجموعات المرتزقة التابعة للائتلاف، والتي تدعم بشكل واضح سياسات الدولة التركية، والسبب في تحالف المجلس الوطني الكردي هو تبرير وشرعنة احتلال عفرين وكري سبي وسري كانيه. كما يخوض المجلس الوطني الكردي حرباً خاصة ضد الإدارة الذاتية في روج آفا على أساس استفزاز الناس، وبدون شك يقوم بذلك بمساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل تنفيذ سياسات الدولة التركية".

كما دعا سليمان عرب جميع مناضلي الحرية الكرد وقال "كمهمة تاريخية وثورية يجب أن نظهر لشعبنا حقيقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والهجمات التي تنفذ ضد مكتسباتنا، حان الوقت لإلقاء الذين باعوا أنفسهم والخونة الذين عملوا وفقاً للمصالح الحزبية ومصالح العدو في مزبلة التاريخ".

(ر)

ANHA