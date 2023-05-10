​​​​​​​الملك السعودي يدعو الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

ذكرت وسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق اليوم أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، دعا بشار الأسد لحضور قمة لجامعة الدول العربية في جدة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت يوم أمس إن المملكة ستستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وذلك بعد أكثر من عقد من قطع العلاقات الدبلوماسية وبعد يومين من إعادة سوريا لجامعة الدول العربية.

من جهته، أعلن مصدر في وزارة الخارجية التابعة لحكومة دمشق أمس عن استئناف سوريا عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

ويذكر أن آخر قمة حضرها الأسد كانت في مدينة سرت الليبية في 27 آذار عام 2010.

(م ش)