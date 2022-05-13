​​​​​​​المكون السرياني: الاحتلال التركي يستهدف جميع شعوب المنطقة

تحت شعار "لا لسياسات الدولة التركية العدوانية على شعوب المنطقة"، نظم حزب الاتحاد السرياني والاتحاد النسائي السرياني واتحاد الشبيبة السريانية التقدمية وقفة احتجاجية، يوم أمس الخميس، ستستمر ليومين متتاليين.

حيث نصبت الخيمة في حي الوسطى في مدينة قامشلو، أمام مقر حزب الاتحاد السرياني، علق فيها يافطات كتبت عليها، "لا لتهجير شعبنا السرياني الآشوري من قرى الخابور"، "لا لتهجير شعبنا السرياني الآشوري من إقليم كردستان"، "نرفض سياسات التغيير الديمغرافي من قبل تركيا".

وعلى هامش وقفة الاحتجاجية التي نظمها حزب الاتحاد السرياني والاتحاد النسائي السرياني واتحاد الشبيبة السريانية التقدمية التي ستستمر لمدة يومين، رصدت وكالتنا آراء المشاركين في الخيمة، حول هجمات الاحتلال التركي على مناطق الخابور ومناطق شمال وشرق سوريا عامة.

العضوة في الاتحاد النسائي السرياني صباح شابو، تحدثت عن الأسباب التي دفعتهم لتنظيم الوقفة الاحتجاجية قائلة:" نحن كشعب سرياني وامرأة سريانية نقف اليوم لنقول لا للاحتلال التركي ولا للهجمات التركية التي لا زالت مستمرة على مناطقنا شمال وشرق سوريا".

'الشعب السرياني لم ينس ما فعلته الدولة التركية في مذبحة سيفو'

مشيرة بأن الاحتلال التركي لا يستهدف مكونا واحدا انما شعوب المنطقة قائلة:" الاحتلال التركي يستهدف كل شعوب المنطقة وليس شعب واحد لأن هدفها اسقاط التماس المجتمعي وتماس التعايش المشترك بين شعوب المنطقة، فهي لا تهاجم فقط الشعب الكردي أو الشعب السرياني أو الأرمني".

مؤكدة بأننا:" اليوم كشعب سرياني نقف تحت هذه الخيمة تنديدا واحتجاجا على الهجمات المتكررة".

مبينة بأن الشعب السرياني لم ينس مذبحة سيفو، وقالت:" ولا ننسى ما فعلته الدولة التركية بالشعب السرياني في مذبحة السيفو، واليوم يتكرر هذا السيناريو بتهجير شعبنا من قرى الخابور، وتغيير الديمغرافي وضرب مناطقنا في كوباني والهجمات على مناطق تل تمر، وهذه الهجمات المتكررة تريد توسع نفوذها مستغلة الدين والاتفاقات السياسية وإعادة اطماعها العثمانية وزيادة أراضيها من خلال احتلال مناطقنا".

مضيفة:" إننا شعبنا متماسك ومتضامن وضعنا اليد السرياني مع اليد الكردي والعربي لنقف في وجه هذا الاحتلال ".

أما عضو الهيئة التنفيذية للحزب الاتحاد السرياني سهيل بحو، قال: "هذه الوقفة للوقوف أمام هجمات العدوان التركي بحق شعوب المنطقة الأصليين، وهذه السياسة التي تتبعها تركيا ليست جديدة".

وتطرق إلى الإبادة التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الشعب السرياني قبل مئة عام، قائلا:" على مدى مئة عام عانى الشعب السرياني من الظلم والانتهاكات من كافة الاشكال والذي قتل ما يقارب نصف مليون في عام 1915، وإلى حد الآن يقوم بسياسته الفاشية التي يضطهد بها شعوب المنطقة في شمال وشرق سوريا من انتهاكات وتغيير ديمغرافي في عفرين ورأس العين والمناطق التي تضررت من التدخل التركي في الشؤون الدول المجاورة".

(م)

ANHA