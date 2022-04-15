​​​​​​​المكون العربي: حرية القائد أوجلان هي حريتنا

تواصل دولة الاحتلال التركي فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، رغم المطالب الشعبية برفعها، وسط صمت دولي وإقليمي وتقاعس المنظمات الإنسانية عن أداء دورها.

بهذا الصدد، طالب أبناء المكون العربي في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو جميع الدول بالضغط على الدولة التركية للإفراج عن القائد أوجلان. واعتبروا العزلة عرقلة لنشر أفكار القائد.

واستنكرت المواطنة إيناس حسين الحسين، في مستهل حديثها استمرار الدولة التركية بفرض سياسة العزلة على القائد أوجلان، وبينت "العزلة تنافي كافة العهود والمواثيق الدولية".

بدوره أوضح الموطن سعيد الحبيب، أن خلاص الشعوب يكمن في انتهاج مشروع الأمة الديمقراطية، وسط انتشار الأزمات والصراعات في العالم.

وحول ما يتطلب لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، شدد سعيد على ضرورة تصعيد النضال والوقوف وقفة بطولية للتصدي لكل القيود وكسرها وتحرير القائد جسدياً. وناشد كل المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل وتلبية نداءات الشعوب لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

أما المواطنة نجاح القسو فأكدت أن الدولة التركية تستهدف فكر القائد لأنه طالب بحرية الشعوب وإفساح المجال الأكبر للمرأة، وتابعت "منح حق الرأي والمشاركة للمرأة وقدم تحليلات موسعة في هذا المجال، وأوضح لهن ما هي حقوقهن وكيفية المطالبة بها".

مؤكدة أن "السياسات التركية مرفوضة تماماً من قبل مكونات المنطقة، ومهما حاولت لن تستطيع إعادة شعوب المنطقة إلى عصور الاحتلال والظلام (في إشارة منها إلى الاحتلال العثماني للمنطقة على مدار 4 قرون)".

ودعت للانتفاض والنضال بوتيرة أعلى من أجل تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً والعمل على نشر أفكاره.

(آ)

ANHA