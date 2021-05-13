​​​​​​​المكون العربي يشيد بتكاتف المكونات ويعتبرها صمام الأمان لمواجهة مخططات الفتنة

منذ بدء الأزمة السورية تحاول بعض الجهات استغلال الأزمة لخلق حروب قومية وطائفية بهدف تمرير مصالحها الخاصة ولطالما كانت هذه الجهات تحاول وبكافة الطرق إضعاف الشعب السوري من خلال التفرقة بينهم، محاربة بذلك مشروع أخوة الشعوب الذي برز في شمال وشرق سوريا .

أبناء المكون العربي في ناحية تربه سبيه أشاروا إلى أنهم يدركون جيداً أن هذه الأفعال تقف وراءها أيادٍ خارجية تحاول النيل من العيش المشترك السلمي في شمال وشرق سوريا.

نجاح القسو ، بينت أنه وخلال فترة أحداث حي طي بمدينة قامشلو حاولت بعض الجهات الخارجية إظهارها على أنها حرب بين الكرد والعرب، وقالت: "لكن مكونات المنطقة تدرك جيداً أن روسيا وإيران وتركيا تحاول اللعب على هذه الأوتار الطائفية، لذا لم تنجر شعوب المنطقة خلف تلك الفتن".

نجاح أكدت أن مكونات شمال وشرق سوريا ومن خلال تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية أثبتت وحدة المكونات من كرد وعرب وسريان وتركمان وغيرها ضد كل مخطط يحاول النيل من مشروع أخوة الشعوب.

بدوره أشار ساهر العلاوي إلى أن تكاتف المكونات في شمال وشرق سوريا مكنها من بناء مجتمع مؤسساتي قوي ومتماسك لخدمة الأهالي في كافة المجالات، وقال: "إن شعوب المنطقة تدرك أن من يحاول اللعب على وتر الطائفية والقومية هي أيادٍ خارجية وميليشيات لا علاقة لهم بالشعب السوري".

أما مهند الحبيب فأوضح أن هناك مؤامرة خارجية ومنذ انطلاقة ثورة شمال وشرق سوريا تحاول تلك الجهات إضعاف هذه الثورة من خلال محاولات بث الروح الطائفية فيها وزرع الفتن بين المكونات، ولكنهم يدركون جيداً أن السلم الأهلي الذي اعتمدته الإدارة الذاتية أفشل كل تلك المخططات.

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ANHA