​​​​​​​المكون العربي بدير الزور يطالب CPT بتقديم معلومات عن وضع القائد أوجلان

تتعالى الاصوات التي تنادي بضرورة تقديم معلومات عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.

الرئيس المشترك لمجلس الشعب في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، جابر الروام، قال "مساعي دولة الاحتلال التركي في إيقاف المشروع الديمقراطي الذي نادى به القائد أوجلان، فشلت أمام إرادة الشعوب الحرة التي استمدت من القائد أوجلان الإرادة؛ لمواصلة نهجها التحرري، مع أنه يواجه عزلة مشددة، فالثورة التي بدأت بعدة أشخاص قبل نحو 4 عقود، استمرت اليوم بآلاف الثوار".

وأكد الروام "كلما فشلت دولة الاحتلال التركي في تحقيق مساعيها الاستعمارية في المنطقة، شددت العزلة على القائد أوجلان معتقدة أنها من خلال العزلة ستقضي على إرادتنا، إلا أننا مستمرون بتطبيق فكر القائد أوجلان الذي تحررنا بفضله".

بدوره، أكد أحمد التركي، الرئيس المشترك لمجلس الشهيد عبود اللوحة، أن "حرية القائد أوجلان هي حرية جميع الشعوب وأن تآمر جميع القوى المهيمنة لاعتقاله، وصمتها الآن هو دليل واضح على مصالحها المشتركة مع الدولة التركية، وأضاف: "نطالب جميع الشعوب التي تدعو للسلام بالوقوف معنا للمطالبة بحرية القائد أوجلان الجسدية".

وأشار التركي إلى أن "الهجمات التركية على مناطقنا والعزلة التي تفرضها على القائد أوجلان هي جزء من المؤامرة التركية على الشعب الكردي وشعب شمال شرق سوريا".

ونوّه التركي "بدأت الدولة التركية المحتلة هذه الحرب بفرض العزلة على القائد أوجلان، ساعية من خلالها إلى القضاء على كل الحركات التحررية وتنفيذ مخططاتها في إبادة شعب المنطقة".

وفي ختام حديثه، طالب التركي، لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بتوضيح الصورة في إمرالي "يجب عليها توضيح حالة القائد الصحية وضرورة إجراء لقاء فوري بين القائد ومحاميه".

(خ)

ANHA