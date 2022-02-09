​​​​​​​المكتبة الجوالة تستأنف فعالياتها انطلاقاً من مركز مقاطعة الحسكة

نظم اتحاد المرأة الشابة بالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية السورية، فعالية المكتبة الجوالة، وذلك في إطار حملة "هلموا إلى معركة الحرية" والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وكذلك حملة المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"".

انطلقت الفعالية مجدداً اليوم من مركز مقاطعة الحسكة، من خلال تجول حافلة مزينة بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور المناضلين في حركة حرية كردستان، وشعارات تطالب بالحرية الجسدية للقائد، وتحمل كتب ومطالعات ومرافعات القائد عبد الله أوجلان، في أحياء وبلدات مدينة الحسكة.

واستُقبلت المكتبة من قبل الأهالي بالشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان، في دوار الكنيسة الآشورية بحي تل حجر في المدينة، وكذلك في مخيم واشو كاني غرب المدينة.

عن الفعالية، قالت الرئيسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في مقاطعة الحسكة، بسمة محمد: "نظم اتحاد المرأة الشابة بالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية السورية هذه الفعالية استكمالاً للفعاليات التي نظمت سابقاً من قبل الشبيبة الثورية، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

أضافت بسمة: "ستسمر الفعالية ثلاثة أيام في مقاطعة الحسكة، حيث جابت في يومها الأول بلدة توينة التابعة لمدينة الحسكة، ومخيم واشو كاني الذي يضم مهجري سري كانيه"، مشيرة إلى "أن المكتبة الجوالة ستتجه غداً نحو بلدة تل بيدر، أما في اليوم الثالث فستتجه إلى المناطق الجنوبية لمدينة الحسكة".

بيّنت بسمة محمد أن الفعالية تعرّف الأهالي بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان بشكل أوسع، وترافقها حملة لجمع التواقيع من أجل المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب".

الجدير بالذكر أن فعالية المكتبة الجوالة أُطلقت في الـ 16 من كانون الثاني/ يناير الفائت في مركز مقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية، واستمرت مدة 9 أيام لتتوقف في الـ 23 من الشهر ذاته، بسبب هجمات داعش على الحسكة وإعلان حظر تجول في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

(ه أ/أم)

ANHA