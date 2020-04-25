​​​​​​​المخابرات التركية تبدأ بنقل المرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المخابرات التركية بدأت بنقل دفعات من عناصر الفصائل الموالية لتركيا من منطقة تل أبيض السورية باتجاه الأراضي التركية، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا.

ووفقاً للمرصد، فإن المخابرات التركية طلبت مرتزقة قيادات الجيش الوطني رفع لوائح جديدة تضم أسماء مئات المقاتلين لإرسالهم إلى ليبيا للقتال هناك، بدوره مرتزقة الجيش الوطني أوعز لفصائله بذلك، وعلى إثره قدمت فصائل عدة قوائم بأسماء فاقت الـ 2200 اسم حتى اللحظة، على رأسها مرتزقة أحرار الشرقية وجيش الشرقية والسلطان مراد.

وفي السياق ذاته أكد المرصد أن تركيا أوقفت الدعم عن بعض مرتزقتها.

(آ س)