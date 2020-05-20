ولم تذكر الوكالة أو الحكومة العراقية، أي تفاصيل عن عملية الاعتقال وملابساتها، حتى الآن.

وكان داعش، اعترف، في أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، بمقتل زعيم المرتزقة أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر، وذلك في تسجيل صوتي على لسان المتحدث الجديد باسم المرتزقة أبو حمزة القرشي، في رسالة صوتية نشرها الجناح الإعلامي لهم.

وبحسب التسجيل الصوتي، فإن شخص سعودي يكنى بـ"أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، سيحل محل البغدادي في قيادة المرتزقة.

لكن مصادر أخرى تقول أن أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، ينحدر من المكون التركماني في العراق

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، مقتل أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر في عمليتين منفصلتين في إدلب الواقعة تحت النفوذ التركي، في أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019.

(ي ح)