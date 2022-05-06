​​​​​​​المجر: لا نستطيع دعم عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا في شكلها الحالي

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن حظراً على واردات النفط بشكلها الحالي، بحسب وكالة رويترز.

وقال أوربان إن الاقتراح الحالي للمفوضية الأوروبية بحظر واردات النفط الروسي سيكون بمثابة "قنبلة ذرية" سيتم إلقاؤها على الاقتصاد المجري، مضيفًا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحًا جديدًا يلبي المصالح المجرية.

واقترح المسؤول التنفيذي للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن ضد موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، لكن العديد من الدول قلقة من تأثير قطع واردات النفط الروسية.

وتشعر مجموعة من دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن التوقف لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيف.

وقال أوربان لراديو الدولة إن المجر ستحتاج إلى 5 سنوات للقيام باستثمارات ضخمة في مصافيها وخطوط الأنابيب لتتمكن من تحويل نظامها الحالي الذي يعتمد حوالي 65٪ على النفط الروسي.

وقال أوربان: "نحن نعرف بالضبط ما نحتاجه، أولاً وقبل كل شيء نحتاج إلى 5 سنوات حتى تكتمل هذه العملية برمتها. من سنة إلى خمس سنوات ليست كافية لأي شيء"، مضيفًا أن المجر ستحتاج أيضًا إلى استثمارات ضخمة في المصافي ونظام الشحن للسماح باستيراد النفط غير الروسي.

وقال إن المجر تنتظر رؤية اقتراح جديد من المفوضية.

وأضاف "لا أريد أن أواجه الاتحاد الأوروبي بل أن أتعاون. لكن هذا ممكن فقط إذا أخذوا مصالحنا في الحسبان".

وكرر موقف المجر بعدم إرسال أي أسلحة إلى أوكرانيا المجاورة لأن هذه الشحنات ستصبح أهدافًا للهجمات الروسية في المنطقة الواقعة خارج الحدود في غرب أوكرانيا حيث يعيش المجريون، على حد قوله.

(م ش)