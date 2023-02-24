​​​​​​​المجمع التربوي في مدينة قامشلو ينظم بطولة شطرنج للمدارس

ضمن النشاطات الرياضية لهيئة التربية والتعليم، نظم المجمع التربوي في مدينة قامشلو، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، اليوم الجمعة، بطولة شطرنج للشباب والبنات، في صالة الشطرنج بمبنى الاتحاد الرياضي شرقي المدينة وشارك فيها 20 لاعباً/ـة، يمثلون 20 مدرسة إعدادية وثانوية.

وانطلقت البطولة بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، لتبدأ جولاتها وفق نظام الدوري على 5 جولات، حيث شهدت جولاتها الخمسة منافسة جيدة بين المشاركين.

وبعد جمع النقاط، حُددت المراكز الأولى من الفئتين، وكرّم المجمع التربوي الفائزين بالميداليات، وكانت النتائج كالتالي:

فئة البنات:

سيدار حاج محمد ـ مدرسة ساطع الحصري. كلشان حسن ـ مدرسة عبد الوهاب معصوم. هيما مراد ـ مدرسة عبد الأحد يونان.

فئة الشباب:

1 - سيمار حسن ـ مدرسة عربستان.

2- هيم يوسف ـ مدرسة عبد العزيز حسن.

3ـ ساور حسين ـ مدرسة الطلائع

وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة النشاطات الرياضية للمدارس التي ترعاها هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا؛ بغية تنشيط وإبراز المواهب الرياضية والفكرية لدى الطلبة، فيما تستمر البطولات، حيث من المتوقع أن تنظم بطولتي كرة الطائرة وكرة اليد في الأسابيع المقبلة.

(خ ع/ ل م)

ANHA