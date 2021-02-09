​​​​​​​المجلسان العسكري والمدني لكري سبي يقدمان مساعدات للعوائل المتضررة من القصف في عين عيسى

وجاءت زيارة الوفد اليوم الثلاثاء، عقب سقوط قذائف مدفعية وصاروخية أطلقها الاحتلال التركي من قواعده العسكرية على مركز الناحية، وطالت منازل المدنيين.

وأدى الاستهداف التركي في أوقات مختلفة؛ لفقدان 6 مدنيين لحياتهم وجرح 16 آخرين، إثر سقوط عددٍ من القذائف على أحياء البلدة بالتزامن مع قصفٍ طال محيط البلدة وقرى على الطريق الدولي الـM4، خلال 10 أسابيع من العدوان المتواصل.

وضم الوفد قائد مجلس كري سبي/تل أبيض العسكري رياض الخلف، والرئيسة المشتركة للمقاطعة ليلى مشو ونائب الرئاسة صبري نبو.

وخلال الجولة التقى الوفد بعددٍ من العائلات التي تضررت نتيجة القصف التركي على أحياء بلدة عين عيسى، وقدم لهم مساعدات أولية إلى جانب مستلزمات مدرسية للأطفال.

وأشار الوفد إلى وقوفهم إلى جانب الأهالي في ظل العدوان التركي والفصائل المرتزقة على الناحية، فيما أكد الأهالي مساندتهم لمقاومة قوات سوريا الديمقراطية على جبهات القتال، كما ودعوا المجتمع الدولي إلى "عدم غض النظر عن الجرائم التركية في المنطقة".

ويسود هدوء حذر جبهات القتال في ناحية عين عيسى عقب 75 يوماً من العدوان المتواصل للاحتلال التركي على أحياء البلدة وقرى مختلفة.

(ز س)

ANHA