​​​​​​​المجلس الوطني الكردي يمثّل دور الخيانة في ثورة روج آفا

والتقت وكالتنا أعضاء وإداريي مجلس عوائل الشهداء حول الأفعال التي يرتكبها المجلس الوطني الكردي تجاه القضية الكردية.

وفي هذا السياق، أشار إداري مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين، عدنان شيخ محمد، إلى أن المجلس لم يمثل دوراً في ثورة روج آفا سوى "الخيانة، وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتحقيق الوحدة الكردية إلا أنه تهرب من تلك المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن المجلس يتعامل مع الشعب وكأنه عدوه، وأنه لا ينتمي للكردايتية بأي شكل من الأشكال".

ونوّه محمد إلى أن الدعوات التي أرسلت للمجلس الوطني الكردي للاتحاد باءت بالفشل؛ لأن المجلس تهرّب من جميع الاتفاقات: إذ "تم تشكيل الهيئة الكردية العليا وعُقدت اتفاقية هولير عام 2014، إلا أنهما بقيتا شكليتين؛ لأن المجلس الوطني الكردي لم يكن جاداً في ذلك، وآخرها دعوة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى عقد اتفاقية، إلا أن المجلس تهرّب من عقدها؛ لامتثاله لأوامر دولة الاحتلال التركية وارتباطه بها".

وأكد عدنان أن المجلس له يد في إراقة الدم الكردي في شمال وشرق سوريا".

من جهته، أفاد عضو مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين، بلال بلال، بأن المجلس يشرعن الاحتلال التركي ويدّعي عدم وجود انتهاكات في عفرين على الرغم من الاعتداءات والخطف والقتل اليومي الذي يحدث هناك".

الذين يمثّلون الشعب الكردي يقدّمون أرواحهم ويعيشون في الجبال من أجل شعبهم

وأضاف بلال: "المجلس الوطني لا يمثل الكردايتية؛ لأن ما يفعله لا يخدم القضية الوطنية"، مؤكداً أن جميع محاولاتهم فشلت في تحقيق الوحدة معه، لأنه لا يمثل الكرد؛ "فالذين يمثلون الشعب الكردي هم من يقدمون أرواحهم ويعيشون في الجبال لأجل شعبهم".

ودعا بلال بلال الشعب إلى إدراك أفعال المجلس التي لا تخدم القضية الكردية وعدم الانجرار وراءها.

المجلس الوطني الكردي يقف موقف المعادي لثورة روج آفا

كما أوضح عضو مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين، فوزي مصطفى، أن المجلس يقف موقف المعادي لثورة روج آفا من خلال محاولات تشويه صورة الإدارة الذاتية أمام الرأي العام، فجميع الثورات منذ القدم ظهرت مقابلها جهة مضادة، وثورة روج آفا يقف المجلس الوطني ضدها ويحاول بشتى الوسائل إفشالها".

لا نقبل بالمجلس الوطني الكردي ويجب محاسبته على أفعاله

وطالب مصطفى الشعب بمحاسبة المجلس على أفعاله التي تشرعن احتلال تركيا لعفرين من خلال مسؤوليه الذين يدعون في كل فرصة أهالي عفرين للعودة إليها دون أية ضمانات، حتى دبلوماسياً لم يتطرقوا إلى القضية الكردية، فجميع غاياتهم وضع قوات سوريا الديمقراطية على لائحة الإرهاب، القوات التي قضت على مرتزقة داعش الإرهابيين، مؤكداً على وجوب محاسبته على أفعاله".

(س ر)

ANHA