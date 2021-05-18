​​​​​​​المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة يقدم العزاء لذوي ضحايا التظاهرات ويحث الشعب على عدم الانجرار خلف الفتن

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة تعليقاً على الفوضى والاعتداءات التي حدثت خلال خروج الأهالي في مظاهرات سلمية في إقليم الجزيرة والتي أدت لفقدان متظاهرين لحياتهم وإصابة آخرين بجروح، وقال البيان:

"خرجت أعدادٌ من المواطنين في بعض المدن بوقفات احتجاجية ومظاهرات سلمية يوم الثلاثاء 18 من أيار للتعبير عن رأيهم حول قرار الإدارة الذاتية الديمقراطية برفع أسعار المحروقات، في حين عملت قواتنا الأمنية بواجبها بحماية المحتجين، إلا أنه تم استغلال هذه الاحتجاجات في الشدادة والحسكة من قبل بعض المتربصين والعابثين بالأمن العام والمرتبطين بأجندات وقوى تهدف لخلق حالةٍ من الفتنة، وضرب الأمن والاستقرار عبر الاعتداء على النقاط والمراكز العسكرية والمؤسسات المدنية، واستعمال السلاح ضد القوى الأمنية والعسكرية بين المدنيين مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وعدد من الجرحى من أبناء شعبنا المدنيين والقوى الأمنية والمؤسسات الخدمية.

نحن في المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة نتقدم بتعازينا لذوي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونؤكد على حق المواطنين بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية والديمقراطية وفق قوانين الإدارة الذاتية، وعمل قواتنا الأمنية بمهامها في حماية وأمن مناطقنا وشعبنا ومؤسساتنا، ولن نسمح بالمتربصين والعابثين بأمن وسلامة شعبنا ومناطقنا بتحقيق مآربهم، وسيتم فتح تحقيق فوري بهذه الأحداث وسيحاسب كل من ثبت تورطه بالأعمال التخريبية.

وفي الوقت ذاته نؤكد لشعبنا بأن الإدارة الذاتية الديمقراطية هي إرادة شعب، وتعمل جاهدة لتحقيق حياة حرة وكريمة لأبناء شعبنا، وننوه بالحذر والانتباه لعدم الانجرار وراء من يحاولون ضرب مكتسبات شعبنا وخلق الفتن والفوضى، وضرورة التحلي بالصبر وروح المسؤولية والتلاحم مع إدارتهم لتحقيق طموحاتهم".

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ANHA