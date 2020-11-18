​​​​​​​المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة ينهي اجتماعاته الخاصة بالمجالس المحلية والمؤسسات

الاجتماع عقد مع المجالس المحلية لناحية الشدادي وعبدان ومركدة والعريشة والدشيشة والمؤسسات الخدمية بهدف الاستماع لمشاكل كل مؤسسة والعمل على تجاوزها لتحقيق تطلعات المواطنين، وذلك في مقر مجلس ناحية الشدادي.

هذا وشارك فيه كلٌّ من الرئاسة المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس ونظيرة كورية، والرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبدالله.

سمر العبدالله أوضحت أن هذه الاجتماعات التي تعقدها الإدارة الذاتية ضمن مقاطعة الحسكة "تأتي بهدف الاطلاع على أوضاع المجالس ومدى التنسيق بين المؤسسات ومعرفة المشاكل التي تواجه عملها في المناطق المذكورة خلال فترة عملهم".

وأشارت سمر إلى أنه "عن طريق النقاش يتم الوصول إلى حلول مناسبة وتلافي النواقص بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة للعمل، وذلك لتطوير العمل في الدرجة الأولى بما يتناسب مع تطلعات المواطنين لتحسين الواقع الخدمي".

ونوهت إلى أن المرحلة التي تمر بها شمال وشرق سوريا "تتطلب منا جهداً مضاعفاً للارتقاء بمستوانا العملي والخدمي، وسيتم تلافي كافة النواقص والثغرات التي وجدت ضمن الاجتماعات التي عقدت على مستوى الإقليم".

وبدوره الرئيس المشترك لبلدية ناحية الشدادي، محمد صالح، أشار إلى أن هذا الاجتماع "لفتة كريمة من الإدارة الذاتية لطرح مشكلات ومعضلات واجهة العمل، والعمل على تلافيها وإيجاد الحلول التي تتناسب من طموح العاملين والأهالي في المنطقة".

ويذكر إن اجتماعات مماثلة عقدت مع المؤسسات الخدمية في مقاطعة الحسكة، ويعتبر هذا الاجتماع الأخير ضمن سلسلة اجتماعات المجلس التنفيذي في المقاطعة للمناقشة في سياق تقديم الخدمات للمواطنين وحل مشاكلهم.

(ب د/هـ ن)

ANHA