​​​​​​​المجلس التنفيذي في إقليم الفرات يطالب الشعب بالتكاتف في مواجهة هجمات الإبادة التركية

وجاء البيان الذي قرأه الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين في مقر المجلس بمدينة كوباني، بعد بالقصف الوحشي للاحتلال التركي الذي طال مدينة كوباني ليلة أمس تلة مشتنور والطرف الجنوبي من التل، وأطراف الحي الجديد وغابة وطريق جرابلس غربي مركز مدينة كوباني، وتلة كانيا كردان شرقي المدينة بـ 6 غارات جوية، بالإضافة لمناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا وأسفر عن استشهاد 7 مواطنين بينهم مراسل وكالتنا عصام عبد الله، وإصابة 3 أشخاصٍ آخري.

وندد البيان بالقصف معتبراً إياه عدواناً إرهابياً جديداً على مناطق شمال وشرق سوريا بهدف ضرب المشروع الديمقراطي للإدارة الذاتية والتهرب من أزمتها السياسية والاقتصادية التي يعيشها النظام التركي بعد فقدان شعبيته مع اقتراب موعد الانتخابات التركية.

مشيراً إلى أن دولة الاحتلال التركي تبحث عن حجج ومزاعم توهم بها الداخل التركي للقيام بعميات عسكرية عدوانية في الخارج التركي كي تلقي محاولة إلقاء فشل سياستها على تلك الجهات، وما حجتها الأخيرة التي أعقبت التفجير الإرهابي في مدينة إسطنبول إلا ذريعة لتبرير هذا العدوان على مناطقنا وانتقاماً منا بعد القضاء على مرتزقة داعش.

موضحاً بأن هذه الهجمات وما سبقه من ممارسات عدوانية أخرى على الإدارة الذاتية وقواتها هي محاولة من دولة الاحتلال التركي للنيل من مكتسبات شعبنا ومشروعه الديمقراطي الذي تحقق بإرادته الحرة وبفضل دماء الشهداء.

ودعا المجلس التنفيذي في إقليم الفرات في ختام بيانه الشعب إلى التكاتف والتضامن لمواجهة هذا الاعتداء.

(ن ك/د)

ANHA