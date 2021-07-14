​​​​​​​المجلس التنفيذي في إقليم الفرات يجتمع مع وجهاء ناحية عين عيسى

وعقد الاجتماع اليوم في مضافة الشيخ فيصل حوران في قرية حوران الواقعة غربي ناحية عين عيسى، وحضره عدد من وجهاء وشيوخ عشائر البدو في مقاطعة كري سبي، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين.

وتحدث في الاجتماع محمد شاهين عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به المنطقة في ظل الهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا من قبل الاحتلال التركي، وفرض قانون قيصر الذي أثر بشكل سلبي على الوضع المعيشي في المنطقة، وعن مشاريع خدمية مستقبلية سيتم تنفيذها في الناحية وفقاً لمتطلباتهم.

ومن ثم فتح باب النقاش والاستماع إلى الحاضرين في الاجتماع لشرح معاناتهم ومشاكلهم الاقتصادية والخدمية والمعيشية في المقاطعة.

(د أ)

ANHA