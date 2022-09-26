​​​​​​​المجلس التنفيذي في إقليم الفرات يدين استهداف مقره من قبل مسيّرة للاحتلال التركي

جاء ذلك في خبر نشره المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على موقعه، جاء فيه:

"تستمر دولة الاحتلال التركي في ممارساتها الإرهابية على سوريا عامّةً وشمال وشرق سوريا خاصّة؛ فقد استهدفت طائرة مُسيّرة للاحتلال التركي صباح اليوم مقر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية للفرات، مما أدّى إلى وقوع أضرار مادية لحقت بحرم المجلس التنفيذي".

وأكّدت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الفرات على سعي دولة الاحتلال التركي إلى إضعاف الإدارة الذاتية والتجربة الديمقراطية من خلال ضرب الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا ونشر الإرهاب في المنطقة".

(ف)