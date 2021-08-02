​​​​​​​المجلس التنفيذي في الطبقة ينظم ندوة حوارية استذكاراً لشهداء مجزرة شنكال

بمشاركة عدد من الإداريين في المؤسسات المدنية في الطبقة، نظم المجلس التنفيذي لمنطقة الطبقة، ندوة حوارية، في صالة مركز الثقافة والفن، استذكر فيها ضحايا مجزرة عام ٢٠١٤ التي لحقت بالشعب الإيزيدي في شنكال.

وابتدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض سنفزيون بيّن وقائع المجزرة التي نفذها مرتزقة داعش الإرهابيون في الثالث من آب عام 2014 ضد شنكال، والذين نفذوا أبشع المجازر الجماعية ضد الإيزيديين، من خلال قطع رؤوس الآلاف من الشباب الإيزيديين، كما قاموا باختطاف الآلاف من الشابات والنساء الإيزيديات واللواتي تم بيعهن في أسواق النخاسة، وتشريد الآلاف وتيتيم الأطفال، بالإضافة للعديد من الجرائم التي لا تمت للإنسانية بصلة، كما عُرضت خلال السنفزيون أرقام للخسائر البشرية والمادية التي خلفها إرهاب داعش في منطقة شنكال.

كما تناول الإداري في الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة صلاح إبراهيم، محور الندوة الذي تركز حول تحليل أحداث المجزرة ومسببيها، والتداعيات التي خلفتها على الشعب الإيزيدي، كما أكد أن هذه المجازر هي جزء من أجزاء الإبادة العرقية بحق الشعوب المستضعفة.

وفي ختام الندوة أشار صلاح ابراهيم إلى ضرورة الاعتراف الدولي بمجزرة شنكال، لمحاسبة مرتكبيها وداعميها، ولاحترام هوية الشعب الإيزيدي.

(ع صل)

ANHA