​​​​​​​المجلس السرياني يشرح لوفد الحرّيات جرائم الاحتلال التركي

في إطار الزيارة التي قامت بها المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى مناطق شمال وشرق سوريا، ولقائها بمسؤولين في الإدارة الذاتية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، اجتمع ،صباح اليوم، الوفد الأمريكي مع المجلس العسكري السرياني في ناحية تل تمر.

وضم الوفد نائبة رئيس المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية نادين منزا، واستُقبل الوفد من قبل الناطق باسم المجلس العسكري السرياني في ناحية تل تمر آرام حنا، ومقاتلات قوات حماية نساء بيث نهرين السريانية.

وعن الاجتماع الذي عُقد بين الطرفين قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السرياني آرام حنا لوكالتنا إن الاجتماع ناقش تأثير الهجمات والجرائم التركية على المنطقة، وتهديدها للمكون السرياني والآشوري بشكلٍ خاص ومكونات المنطقة بشكلٍ عام.

ولفت حنا، إلى أنهم أبرزوا للوفد عدم احترام الاحتلال التركي لمعاهدات وقف إطلاق النار واستمرارها باستهداف المدنيين، وارتكاب الجرائم بحقهم.

ونوّه حنا، إلى أنهم عبّروا للوفد عن خوفهم من عودة مرتزقة داعش لنشاطهم في المنطقة في ظل تواجد الاحتلال التركي ومرتزقته، وأظهروا تخوّفهم من تكرار مجازر 2015.

كما زار الوفد عدد من الكنائس التي دمّرها مرتزقة داعش أُثناء هجومهم على ناحية تل تمر وريفها، وهناك أيضاً تمت مناقشة الدمار الذي خلفه داعش.

وبعد الانتهاء من الاجتماع وزيارة الكنائس المدمّرة توجه الوفد الأمريكي لمخيم واشوكاني في مدينة الحسكة للاطلاع على أوضاع المهجّرين هناك واللقاء مع إدارة المخيم.

هذا ومن المقرر أن يعقد الوفد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المجلس العسكري السرياني في ناحية تل تمر بعد انتهاء الجولة في مخيم واشوكاني.

(د أ/هـ ن)

ANHA