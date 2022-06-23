​​​​​​​المجلس الرياضي في مقاطعة كري سبي ينظم مسابقة للدراجات الهوائية للمهجّرات

وحضر فعالية المسابقة ممثلون عن هيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات وأعضاء من لجنة الثقافة ومؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي.

وشاركت في المسابقة 9 فتيات من المهجرات القاطنات في مخيم مهجري كري سبي تم تدريبهن من قبل على هذه الرياضة، لتنتهي بتتويج المشاركات في السباق بجوائز ومداليات تشجيعاً لهن على ممارسة الرياضة.

بدوره، أهدى المجلس الرياضي كأساً لإدارة مخيم مهجري كري سبي لرعايتها وتقديمها الدعم لهم في فعالياتهم ونشاطاتهم الرياضية.

وعلى هامش الفعالية أجرت وكالتنا لقاء مع المشرف على المسابقة، مالك الحميري الذي قال: "في إطار عملنا على تحفيز وتدريب الفئة الشابة في المخيم عملنا خلال الأشهر الماضية على تدريب عدد من الفتيات اللاتي رغبنَ في ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وذلك بهدف كسر النمطية التي التصقت بالمرأة في مناطقنا".

وبيّن الحميري أن "هذه المبادرة ليست الأولى، بل سبقتها مبادرات أخرى كتشكيل فريق كرة قدم للفتيات اللاتي خضن مباريات على مستوى مدينة الرقة وإقليم الفرات واستطعنَ إثبات أنفسهن بجدارة".

(د)

ANHA