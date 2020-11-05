​​​​​​​المجلس النسائي في HDP يكشف عن فعاليات يوم مناهضة العنف ضد المرأة

ويصادف يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

بهذه المناسبة، كشف المجلس النسائي في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) عن سلسلة فعالياته المقررالبدء بها في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر في بعض المدن، تحت شعار "نكافح ضد العنف الذكوري".

وتتضمن الفعاليات، (مسيرات ومظاهرات مشتركة مع منصّات ومنظمات نسائية، وإصدار البيانات، وتنظيم الأنشطة في الشوارع، وعرض سنفزيون، وعقد ندوات وحلقات دراسية، وزيارة القرى والأحياء والمنازل).

وسيشارك في الفعاليات البرلمانيات وعضوات الجمعيات النسائية أيضًا.

وستقام الفعاليات حتى نهاية هذا الشهر في عموم مدن باكور (شمال كردستان) وتركيا.

(س و)