​​​​​​​المجلس الكتالوني يدين الاتفاقية التي وقّعت بين الناتو وتركيا

وأكّد البيان على أنّ تركيا قد عُوقبت عدة مراتٍ على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان، وأدان الاتفاقية التي سيُسلّم بموجبها النشطاء الكرد لتركيا، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الفرات.

كما شدّد البيان على أنهم يأملون بأن تتمسك كلّ من السويد وفنلندا بديمقراطيتيهما وقال: "نحن نعبّر عن مشاعر التضامن مع الشعب الكردي ودعمنا لهم في تقرير مصيرهم. وندين التضحية بهذه الحقوق من أجل المصالح السياسية للدول الأخرى".

كانت دولتا السويد وفنلندا وبرعاية من حلف الشمال الأطلسي قد وقعت اتفاقية معادية للكرد مع دولة الاحتلال التركي في الـ 28 من حزيران الفائت في العاصمة الإسبانية مدريد.

(ر)