​​​​​​​المجلس الإسلامي العراقي يدعو الخارجية لتقديم شكوى على تركيا إلى الأمم المتحدة

وقال المجلس في بيان نقلته السومرية نيوز "تقوم القوات التركية منذ عدة أيام بتنفيذ هجمات عسكرية على مناطق عدة في شمال العراق مما تسبب في نزوح السكان المدنيين من منازلهم نحو الوديان المجاورة وإلحاق خسائر مادية كبيرة بمزارعهم وممتلكاتهم".

وأشار المجلس إلى أن "هذا يشكل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ويتنافى مع القوانين الدولية والعلاقات الثنائية التي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة".

وتابع، "إننا إذ نستنكر هذه الأعمال العسكرية التي تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين، نطالب الحكومة التركية باحترام سيادة العراق والتوقف عن هجماتها على الأراضي العراقية ".

وأضاف، "ندعو الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى اتخاذ ما يلزم اتخاذه لإيقاف تلك الاعتداءات التي تتكرر بين فترة وأخرى، وعلى وزارة الخارجية تقديم شكوى رسمية في الأمم المتحدة حفاظًا على سيادة العراق واستقراره وأمن شعبه" .

وبدوره قال النائب العراقي علي البعيجي إن الرد على تركيا يجب أن يكون أقوى من فعلتها.

وأكد البعيجي في بيان صحفي أن "الاعتداء التركي وانتهاك السيادة العراقية من قبل الأتراك ليس الأول بل تكرر كثيرًا بسبب صمت وضعف الرد الحكومي على تركيا، لذلك تمادت كثيرًا بعدوانها على الأراضي العراقية وهذا الأمر خطير جدًا ولا يمكن السكوت عنه".

وطالب البعيجي الحكومة العراقية بـ"تحديد موقفها من هذا الاعتداء والانتهاك للسيادة العراقية".

وتساءل "لماذا هذا السكوت والرد الخجول ضد تركيا، هل القصف بعلمها أو دون علمها، لذلك يجب أن تبين موقفها أمام الشعب الذي أقسمت على حماية أرضه وسمائه ومائه، وأين القسم الذي رددته الحكومة بحماية البلد".

وشدد على ضرورة أن "يكون للحكومة العراقية ردّ قوي وحازم ضد انتهاكات تركيا للأراضي العراقية، وأن تبتعد عن البيانات الخجولة أو استدعاء السفير لتسليمة مذكرات احتجاج، لأن ما قامت به تركيا عدوان سافر آثم، ويجب أن يكون الرد عليه أقوى من فعلتها، حتى لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى".

(ي ح)