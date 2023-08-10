​​​​​​​المجلس العسكري في النيجر يعلن تشكيل حكومة جديدة

شكّل المجلس العسكري في النيجر حكومة جديدة تضم 21 وزيراً، حسب ما أعلن المجلس عبر التلفزيون الرسمي الخميس.

ويأتي إعلان الحكومة الجديدة في نفس اليوم الذي من المنتظر أن يجتمع فيه زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" في العاصمة النيجيرية أبوجا لبحث الخطوات المقبلة لإعادة رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم إلى السلطة.

وهددت إكواس، خلال قمة عُقدت في 30 تموز باحتمال استخدامها القوة العسكرية في النيجر، إذا لم يُعد قادة الانقلاب تسليم السلطة إلى بازوم في غضون أسبوع، لكن المهلة انتهت دون أن يحدث أي تغيير.

وأُطيح ببازوم في 26 تموز بعدما اعتقله أفراد من حرسه في مقر الرئاسة.

ويعتبر الرئيس "المعزول" محمد بازوم، أول رئيس عربي ومنتخب، يصل السلطة بشكل ديمقراطي في النيجر، حيث تم انتخابه في نيسان عام 2021، خلفاً للرئيس محمدو إيسوفو، في أول انتقال للسلطة من رئيس إلى آخر من خلال صناديق الانتخابات.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن باريس تعتبر أكبر الخاسرين من انقلاب النيجر، خاصة أنها من أهم حلفاء رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وبعزله تكون فرنسا قد فقدت آخر حلفائها المقربين في منطقة الساحل الأفريقية، بعد أن فقدت أصدقاءها في مالي، التي هزها انقلابان عامي 2020 و2021، ثم في بوركينا فاسو، التي شهدت انقلابين في 2022.

(د ع)