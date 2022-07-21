​​​​​​​المجلس العسكري السرياني يؤكد أن النصر سيكون حليفهم في الحرب القادمة

مع تصاعد تهديدات وهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، في محاولة لاحتلال مناطق جديدة، جوبهت تلك التهديدات باستعدادات كبيرة لشعب المنطقة، وكذلك من الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بتشكيلاتها العسكرية، في إصرار واضح على المقاومة والدفاع عن الجغرافية السورية.

في تصريح جديد وخاص لوكالتنا، في سياق الاستعدادات لمجابهة هجمات دولة الاحتلال التركي، سلط المتحدث باسم المجلس العسكري السرياني ماتاي حنا، الضوء على أهداف دولة الاحتلال، ومدى جاهزية قواتهم لردع أي هجمات يشنها الاحتلال ومرتزقته ضد المنطقة.

وقال حنا "لطالما طمعت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها باحتلال جغرافية وطننا بشكل عام، وهذا ما شهدناه من خلال احتلالها لعفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، التهديدات والهجمات مستمرة في محاولة منها احتلال مناطق جديدة في شمال وشرق سوريا".

ولفت إلى أهداف دولة الاحتلال التركي، قائلاً: "أولاً الاحتلال وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وتغييرها ديمغرافياً، إلى جانب إحياء التنظيمات الإرهابية، كما يحصل الآن في المناطق التي تحتلها، حيث تنشط بشكل مكثف، قيادات من الصف الأول والثاني والثالث ضمن المناطق المحتلة تلك".

مضيفاً "وإنشاء حزام أسود؛ لحماية الإرهابيين وإعادة تنظيم صفوفهم وتأهيلهم في تلك المناطق لتسخيرهم في نشر الإرهاب، واستهداف شعب شمال وشرق سوريا وقواتها العسكرية ومكتسباتها المتحققة".

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري السرياني عن جاهزية قواتهم العسكرية لردع تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي "نأخذ التهديدات على محمل الجد، ونحن في المجلس العسكري السرياني، نعلن جاهزيتنا لحماية حوض الخابور، ونعلن عن المشاركة مع باقي المجالس العسكرية المنضوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن شمال وشرق سوريا، وإيقاف جرائم الاحتلال بحق سكان المنطقة".

الجميع معني بالدفاع عن المنطقة

ونوّه ماتاي حنا إلى أن السوريين جميعهم معنيون بالدفاع عن الأراضي السورية، من منطلق الهوية السورية؛ كون ما تتعرض له المنطقة هو محاولة لاحتلال هذه الأرض، وقال: "لذا يجب على الجميع الدفاع عن المنطقة وحماية سكانها، ولهذا لن نقبل نحن ايضاً في المجلس العسكري السرياني أن ترتكب مجازر جديدة بحق شعبنا".

رايات النصر ستكون بيد قواتنا.. مقاتلونا على أهبة الاستعداد

وعن جاهزية قواتهم لمجابهة الهجمات، قال حنا " مقاتلونا اكتسبوا خبرات قتالية جديدة، وعملنا على تغيير تكتيكات التحرك، خلال الأعوام الثلاث الماضية لمجابهة أي نوع من الهجمات".

وحول ما قد تشهده المنطقة خلال الفترة القادمة من تصاعد الهجمات، أكد حنا أن مقاومتهم ستكون مغايرة لما كانت عليه سابقاً، وستكون عكس ما يظنه الاحتلال التركي، قائلاً: "ستكون رايات النصر بيد قواتنا، قرارنا حاسم وهو الدفاع عن المنطقة حتى الرمق الأخير ونيل النصر".

(أم)

ANHA