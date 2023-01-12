​​​​​​​المجلس العسكري السرياني يحيي الذكرى السنوية لتأسيسه

صادف 8 كانون الثاني الجاري، الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المجلس العسكري السرياني، وهو أحد الفصائل العسكرية ضمن قوات سوريا الديمقراطية.

وبهذه المناسبة، أحيا المجلس العسكري السرياني ذكرى تأسيسه العاشرة بمراسم عسكرية أقيمت في فوج الشهيد أردغلا، في ريف مدينة الحسكة.

شارك في المراسم العشرات من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وقوى الأمن الداخلي، وقوات حماية نساء بيث نهرين.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، قُدّم بعده عرض عسكري من قبل قوات المجلس العسكري السرياني، ثم أُدلي ببيان، قرئ من قبل المتحدث باسم المجلس العسكري السرياني، ماتاي حنا.

وقال ماتاي حنا "حمل المجلس العسكري السرياني على عاتقه مكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاربة الأنظمة الشموليّة الرجعية وكل ما من شأنه تهديد أمننا وسلامتنا والتصدي لكل من يتعرض لمقدساتنا، والوقوف سداً منيعاً في وجه الأطماع الرامية إلى السيطرة على وطننا وتقسيمه".

مؤكداً على استمرارهم في ملاحقة فلول داعش حتى بسط الأمن والأمان في عموم المنطقة.

واختتمت المراسم بقراءة برقيات التهنئة المقدمة من قبل المؤسسات والأحزاب السياسية والتشكيلات العسكرية.

(م ح)

ANHA